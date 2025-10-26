Mountain Bike tutti i vincitori finali della Challenge Casa Bonello
San Miniato, 26 ottobre 2025 – Con la terza e ultima prova si è conclusa la dodicesima Challenge Casa Bonello di mountain bike per giovanissimi, presso l’impianto del ciclodromo che sorge in località La Catena nel Comune di San Miniato. È stato un successo per la rassegna organizzata efficacemente dalla Ciclistica San Miniato-S.Croce con il presidente Franco Biagini e Massimo Fogli (consigliere del Comitato Regionale Toscana di ciclismo) assieme ai loro collaboratori, come testimoniato da queste cifre. Alle tre prove patrocinate dal Comune di San Miniato, hanno preso parte complessivamente 650 concorrenti in rappresentanza di 38 società. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
