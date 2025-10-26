MotoGP tripletta spagnola a Sepang Bagnaia perseguitato | foratura alla Ducati
Alex Marquez ribadisce il suo feeling speciale con la pista di Sepang (dove vinse la sua prima Sprint nel 2023) e vince di forza il Gran Premio della Malesia 2025, terzultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo del team Gresini, approfittando dell’assenza di suo fratello Marc per infortunio, centra così il terzo successo dell’anno e della carriera in top class nel weekend che gli ha garantito la certezza aritmetica del secondo posto in campionato. A differenza della Sprint del sabato, Alex si è preso la testa della corsa nei primi giri con un ottimo sorpasso sulla Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia, sfoderando poi un ritmo estremamente solido e costruendo man mano un discreto margine di sicurezza che gli ha consentito di gestire bene le gomme involandosi in solitaria verso la vittoria nell’ultimo appuntamento della tournée asiatica. 🔗 Leggi su Oasport.it
