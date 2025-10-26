Che sia Marc o Alex, sul gradino più alto del podio in questa stagione di Moto Gp c’è sempre un Marquez. Con il maggiore dei fratelli, nonché fresco campione del mondo, rimasto a casa per infortunio, nel gp di Malesia è il pilota Gresini a trionfare a Sepang. Alex Marquez, che con il secondo posto della sprint del sabato aveva blindato il “titolo” di vicecampione del mondo, conferma la velocità e la costanze mostrate per tutto l’anno, vincendo una gara che lo ha visto in testa fin dal primo giro. Dietro il pilota spagnolo i connazionali Pedro Acosta della Ktm e Joan Mir su Honda. Mastica ancora amaro Francesco Bagnaia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - MotoGP: podio tutto spagnolo in Malesia. Trionfa Alex Marquez davanti ad Acosta e Mir. Bagnaia frenato da una foratura