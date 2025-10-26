MotoGP Pedro Acosta | Dobbiamo essere contenti devo fare due belle gare per finire l’anno

Si è concluso con la vittoria di Alex Marquez il Gran Premio di Malesia 2025, ventesimo appuntamento del Motomondiale. Dopo il secondo posto della Sprint, lo spagnolo ha sorpassato nei primi giri Bagnaia ed ha poi costruito il suo gap sugli avversari fino al traguardo. Terza vittoria in top class per il pilota del Team Gresini e sedicesimo podio nella classe regina. Seconda posizione per Pedro Acosta (+2.676) abile a sorpassare Bagnaia per raggiungere il secondo podio consecutivo dopo il terzo posto nella Sprint di ieri. Chiude in terza piazza la Honda di Joan Mir (+8.048). Francesco Bagnaia si è dovuto ritirare per una foratura alla gomma posteriore destra mentre occupava proprio la terza posizione davanti allo spagnolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

