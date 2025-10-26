MotoGP pagelle GP Malesia 2025 | Bagnaia iellato Alex Marquez sfrutta l’occasione Mir fa sperare la Honda

PAGELLE GP MALESIA 2025 MOTOGP. Alex Marquez 9: sfrutta nel migliore dei modi l’assenza per infortunio del fratello, facendo valere il suo ottimo feeling con Sepang e conquistando la terza vittoria stagionale. Una gara praticamente perfetta al termine del weekend in cui festeggia la certezza aritmetica di chiudere l’anno da vice-campione del mondo dietro a Marc, per un 2025 a dir poco trionfale in casa Marquez. Pedro Acosta 9: l’appuntamento con la prima vittoria in MotoGP è ancora rimandato, ma oggettivamente è impossibile chiedergli qualcosa in più. A Sepang fa una differenza impressionante rispetto alle altre KTM, ingaggiando un bel duello con Bagnaia e venendo battuto solamente dalla Ducati di Alex Marquez. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, pagelle GP Malesia 2025: Bagnaia iellato, Alex Marquez sfrutta l’occasione, Mir fa sperare la Honda

