MotoGP oggi in tv GP Malesia 2025 | orario gara streaming programma Sky e TV8

Oggi, domenica 26 ottobre, andrà in scena il GP della Malesia, 20° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang assisteremo a una gara decisamente interessante in cui Francesco Bagnaia vorrà concede il bis. Nella Sprint Race di ieri il piemontese ha fatto centro con la sua Ducati e le intenzioni sono quelle di replicare. Un week end dall’andamento molto strano per Pecco. Nel day-1 sembrava che si dovesse scalare una ripidissima montagna. Tante difficoltà nella messa a punto della moto e la mancata qualificazione alla Q2 delle qualifiche era stata la conseguenza. Si temeva, quindi, che per Bagnaia sarebbe stato un altro fine-settimana complicato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP oggi in tv, GP Malesia 2025: orario gara, streaming, programma Sky e TV8

Altri contenuti sullo stesso argomento

"Se Nicolò verrà a Portimao e Valencia voglio prendermi del tempo per godermelo. Sulla Panigale è un piacere vederlo guidare. Oggi? Bel lavoro, ma in MotoGP può rimescolarsi tutto"; Di Giannantonio: "Un venerdì caotico, ma sono fiducioso. Bel time attack. - facebook.com Vai su Facebook

14 anni senza il Sic: lo speciale 'La Regola di Marco' oggi su Sky Sport #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #Sic #Simoncelli Vai su X

MotoGP, GP Malesia: orari su TV8 e Sky e dove vedere Sprint e Gara del Gran Premio in diretta TV e streaming - Oggi si disputa la sprint race e domani la gara del GP della Malesia della MotoGP 2025: gli orari e dove vedere l’azione in pista a Sepang in diretta ... Riporta fanpage.it

Quando MotoGP e F1 oggi (26 ottobre): orari gare, programma TV8 e Sky - Oggi domenica 26 ottobre si conclude il lungo weekend riservato ai motori, arriviamo al momento clou dell'intenso fine settimana. Scrive oasport.it

A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Malesia 2025: programma qualifiche in chiaro - Sabato 25 ottobre sarà la giornata più intensa del Gran Premio di Malesia di MotoGP. Si legge su oasport.it