MotoGP oggi in tv GP Malesia 2025 | orario gara streaming programma Sky e TV8

Oasport.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, domenica 26 ottobre, andrà in scena il GP della Malesia, 20° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang   assisteremo a una gara decisamente interessante in cui Francesco Bagnaia vorrà concede il bis. Nella Sprint Race di ieri  il piemontese ha fatto centro con la sua Ducati e le intenzioni sono quelle di replicare. Un week end dall’andamento molto strano per Pecco. Nel day-1 sembrava che si dovesse scalare una ripidissima montagna. Tante difficoltà nella messa a punto della moto e la mancata qualificazione alla Q2 delle qualifiche era stata la conseguenza. Si temeva, quindi, che per Bagnaia sarebbe stato un altro fine-settimana complicato. 🔗 Leggi su Oasport.it

