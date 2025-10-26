MotoGP oggi Bagnaia in pole per la gara del GP Malesia | orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

La diretta della gara del GP Malesia della Motogp 2025: piloti in pista alle 8:00. Bagnaia in pole nella griglia di partenza. Le ultime news e gli aggiornamenti giro per giro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Se Nicolò verrà a Portimao e Valencia voglio prendermi del tempo per godermelo. Sulla Panigale è un piacere vederlo guidare. Oggi? Bel lavoro, ma in MotoGP può rimescolarsi tutto"; Di Giannantonio: "Un venerdì caotico, ma sono fiducioso. Bel time attack.

14 anni senza il Sic: lo speciale 'La Regola di Marco' oggi su Sky Sport #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #Sic #Simoncelli

MotoGP oggi, Bagnaia in pole per la gara del GP Malesia: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming - Pecco ha vinto la gara Sprint e parte davanti ad Alex Marquez e Franco Morbidelli. Scrive fanpage.it

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Bagnaia in pole position! Gp Malesia 2025 Sepang (oggi sabato 25 ottobre) - Griglia di partenza MotoGp: oggi sabato 25 ottobre è tempo di scoprire chi farà la pole position nelle qualifiche del Gp Malesia 2025 a Sepang. Riporta ilsussidiario.net

MotoGP 2025. GP della Malesia. Pecco Bagnaia, pigliatutto nel sabato malese: "Lo dedico alla mia squadra" - Stamattina quando sono entrato in pista ed ero abbastanza convinto che avremmo potuto lottare per il pod ... Scrive moto.it