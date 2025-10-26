MotoGp Malesiasuccesso di Alex Marquez

8.46 Alex Marquez si aggiudica la gara della classe regina a Sepang. Lo spagnolo va al comando al secondo giro, sorpassando Bagnaia che era partito dalla pole, e mantiene la testa incontrastato. Sul podio Acosta e Joan Mir, Franco Morbidelli è quarto. Dopo il successo nella Sprint (e la pole position) c'era grande attesa per un riscatto di Bagnaia. Ma il torinese ha accusato problemi nell'ultimo terzo di gara ed è stato superato da Acosta. Poi il crollo delle prestazioni e il ritiro a tre giri dalla fine. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it