MotoGP Malesia Alex Marquez trionfa a Sepang Ritiro per Bagnaia
Alex Marquez conquista il Gran Premio di Malesia, terzultima tappa del Mondiale MotoGP, dopo una gara dominata fin dai primi giri e regala al team Gresini il titolo di miglior squadra indipendente. È il suo terzo successo stagionale in una gara lunga dopo quelli di Jerez e Montmelò. Alle sue spalle chiudono i connazionali Pedro Acosta, con la Ktm ufficiale, e Joan Mir con la Honda ufficiale. Costretto al ritiro Pecco Bagnaia a causa di una foratura alla gomma posteriore, mentre era in terza posizione. Un passo indietro per il pilota Ducati dopo la vittoria nella Sprint Race di sabato. Lo zero in classifica gli costa il sorpasso in classifica di Marco Bezzecchi, finito dodicesimo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
