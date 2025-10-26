MotoGP Joan Mir | La Honda sta crescendo possiamo avere un pacchetto competitivo nel 2026

Joan Mir ha chiuso in terza posizione il Gran Premio della Malesia 2025, valevole come ventesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Honda si è reso protagonista di una bella rimonta dalla settima piazza in griglia, approfittando nel finale del ritiro per una foratura di Francesco Bagnaia per ottenere il secondo podio dell’anno dopo Motegi. “ Innanzitutto ci tengo a dire che sono contento di sapere che la situazione riguardante i due piloti della Moto3 sia incoraggiante. Quando si vedono incidenti del genere diventa molto complicato mettersi la tuta e non pensarci durante la propria corsa, che sarebbe stata comunque molto complessa anche senza un episodio del genere “, il primo commento del campione mondiale MotoGP 2020 ai microfoni di Sky Sport sull’incidente che ha coinvolto Rueda e Dettwiler. 🔗 Leggi su Oasport.it

