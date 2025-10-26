MotoGP in Malesia trionfa Alex Marquez Bagnaia costretto al ritiro a tre giri dalla fine

Feedpress.me | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alex Marquez ha vinto il Gp della Malesia, 20 prova del mondiale MotoGp. Il pilota spagnolo del team Ducati Gresini ha preceduto sul traguardo i connazionali Pedro Acosta con la Ktm e Joan Mir, con la Honda. Francesco Bagnaia, vincitore della sprint di ieri, ha avuto un problema meccanico a tre giri dalla fine, quando era terzo, e si è dovuto ritirare. Franco Morbidelli (Ducati-VR46), quarto, è. 🔗 Leggi su Feedpress.me

motogp in malesia trionfa alex marquez bagnaia costretto al ritiro a tre giri dalla fine

© Feedpress.me - MotoGP, in Malesia trionfa Alex Marquez. Bagnaia costretto al ritiro a tre giri dalla fine

Approfondisci con queste news

motogp malesia trionfa alexMotoGP Malesia 2025. Trionfa Alex Marquez, Bagnaia si ritira quando era terzo - Bagnaia si affida a un media all'anteriore che, però, nel finale cala e poi si buca. Lo riporta motorbox.com

motogp malesia trionfa alexMotogp, Alex Marquez vince il Gp Malesia 2025: Bagnaia costretto al ritiro - Alex Marquez vince il Gp della Malesia 2025, ventesima prova del Mondiale di Motogp. Come scrive lapresse.it

motogp malesia trionfa alexMotoGp in Malesia, il risultato della gara: Alex Marquez domina la corsa e trionfa davanti ad Acosta e Mir. Si ritira Bagnaia - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere. Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Motogp Malesia Trionfa Alex