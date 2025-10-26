MotoGP Franco Morbidelli | Weekend positivo contento del nostro livello

Si è concluso con la vittoria di Alex Marquez il Gran Premio della Malesia 2025, ventesimo appuntamento del Motomondiale. Lo spagnolo, secondo ieri nella Sprint, è riuscito nei primi giri a superare Bagnaia, guadagnando poi un gap sufficiente sugli avversari per conquistare il successo. Si tratta della terza affermazione nella classe regina per il centauro del Team Gresini. Dietro di lui la KTM di Pedro Acosta (+2.676), abile a sorpassare negli ultimi giri lo sfortunato Francesco Bagnaia. L’italiano è stato costretto a ritirarsi a tre giri dalla fine a causa di una foratura nella gomma posteriore. 🔗 Leggi su Oasport.it

