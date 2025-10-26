MotoGP Francesco Bagnaia | Ho forato al 12° giro impossibile sapere come sarebbe andato il finale

Terzo “zero” consecutivo in gara per Francesco Bagnaia, che si è fermato a pochi giri dal traguardo per una foratura mentre si trovava saldamente in zona podio nel Gran Premio della Malesia 2025 di MotoGP. Un episodio veramente sfortunato che non cancella però le buone prestazioni messe in evidenza da Pecco nel weekend di Sepang, soprattutto con la pole position ed il successo nella Sprint, dopo l’incubo di Mandalika e Phillip Island. “ Il mio primo pensiero va a Rueda e Dettwiler che sicuramente non se la stanno passando bene. Abbiamo avuto comunicazioni ufficiali su Rueda ma non ancora per Dettwiler, speriamo il meglio. 🔗 Leggi su Oasport.it

