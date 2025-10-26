MotoGP Francesco Bagnaia | Ho forato al 12° giro impossibile sapere come sarebbe andato il finale
Terzo “zero” consecutivo in gara per Francesco Bagnaia, che si è fermato a pochi giri dal traguardo per una foratura mentre si trovava saldamente in zona podio nel Gran Premio della Malesia 2025 di MotoGP. Un episodio veramente sfortunato che non cancella però le buone prestazioni messe in evidenza da Pecco nel weekend di Sepang, soprattutto con la pole position ed il successo nella Sprint, dopo l’incubo di Mandalika e Phillip Island. “ Il mio primo pensiero va a Rueda e Dettwiler che sicuramente non se la stanno passando bene. Abbiamo avuto comunicazioni ufficiali su Rueda ma non ancora per Dettwiler, speriamo il meglio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Alex Marquez ha vinto il Gp della Malesia, 20/ prova del mondiale MotoGp. Il pilota spagnolo del team Ducati Gresini ha preceduto sul traguardo i connazionali Pedro Acosta con la Ktm e Joan Mir, con la Honda. Francesco Bagnaia, vincitore della sprint di ieri, - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP, Francesco Bagnaia: “Molto orgoglioso di questa giornata, ringrazio il team per aver trovato la soluzione ai problemi” - - X Vai su X
MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ho forato al 12° giro, impossibile sapere come sarebbe andato il finale” - Terzo "zero" consecutivo in gara per Francesco Bagnaia, che si è fermato a pochi giri dal traguardo per una foratura mentre si trovava saldamente in zona ... Riporta oasport.it
MotoGp, Gp Malesia 2025: Bagnaia vince la Sprint Race dopo aver conquistato la pole position - Francesco Bagnaia continua a brillare nel Gran Premio di Malesia valido per il motomondiale MotoGP. Secondo msn.com
MotoGP, Francesco Bagnaia: “Forse abbiamo capito la direzione, ma resto cauto” - "Pecco" ha infatti vinto la Sprint Race valida per il GP della Malesia, ventesimo appuntamento del ... Lo riporta oasport.it