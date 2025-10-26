Motogp | Alex Marquez vince in Malesia Ritiro per Bagnaia
AGI. - Alex Marquez (Ducati Gresini) vince il Gran Premio della Malesia, sul circuito di Sepang, ventesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo perde una posizione al via ma trova da subito grande velocità e un grande passo, che gli permettono di prendere la testa della corsa al secondo giro e di creare il vuoto. A completare il podio sono gli spagnoli Pedro Acosta (Ktm) a 2"676 e a Joan Mir (Honda) a 8"048. Si ritira a tre giri dalla fine Francesco Bagnaia (Ducati), che era in terza posizione ma deve arrendersi a un problema tecnico. Subito giù dal podio Franco Morbidelli (Ducati VR46), davanti a Fabio Quartararo (Yamaha) e al compagno di squadra Fabio Di Giannantonio. 🔗 Leggi su Agi.it
News recenti che potrebbero piacerti
Marc e Alex Marquez nella storia: per la prima volta in MotoGP due fratelli sul tetto del mondo La stagione MotoGP 2025 non verrà solo ricordata per il ritorno di Marc Marquez sul trono dopo sei anni. I riflettori vanno anche su Alex, che, dopo il secondo - facebook.com Vai su Facebook
Alex Marquez vice campione del mondo dopo la Sprint in Malesia: "Un capolavoro". E svela la video call con Marc $SkyMotori $SkyMotoGP $MotoGP $MalaysianGP $AlexMarquez - X Vai su X
Motogp, Alex Marquez vince il Gp Malesia 2025: Bagnaia costretto al ritiro - Alex Marquez vince il Gp della Malesia 2025, ventesima prova del Mondiale di Motogp. Si legge su lapresse.it
MotoGP: Alex Marquez vince il GP di Malesia. Ritiro per Pecco Bagnaia - Sul circuito di Sepang, il fratello di Marc Marquez domina. Scrive msn.com
MotoGp, vince Alex Marquez in Malesia. Bagnaia si ritira, quarto Morbidelli - Il pilota spagnolo del team Ducati Gresini ha preceduto sul traguardo i connazionali Pedro Acosta con la Ktm e Joan M ... Da corrieredellosport.it