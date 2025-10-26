Alex Marquez vince il Gp della Malesia 2025, ventesima prova del Mondiale di Motogp. Il pilota spagnolo del team Ducati Gresin ha tagliato per primo il traguardo sul circuito di Sepang, davanti ai connazionali Pedro Acosta della Ktm e Joan Mir su Honda. Costretto al ritiro Francesco Bagnaia, che ieri aveva vinto la sprint race, a causa di un problema alla moto. Il pilota italiano della Ducati out a tre giri dalla fine quando si trovava in terza posizione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Motogp, Alex Marquez vince il Gp Malesia 2025: Bagnaia costretto al ritiro