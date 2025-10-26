Motogp Alex Marquez vince il Gp Malesia 2025 | Bagnaia costretto al ritiro
Alex Marquez vince il Gp della Malesia 2025, ventesima prova del Mondiale di Motogp. Il pilota spagnolo del team Ducati Gresin ha tagliato per primo il traguardo sul circuito di Sepang, davanti ai connazionali Pedro Acosta della Ktm e Joan Mir su Honda. Costretto al ritiro Francesco Bagnaia, che ieri aveva vinto la sprint race, a causa di un problema alla moto. Il pilota italiano della Ducati out a tre giri dalla fine quando si trovava in terza posizione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche questi approfondimenti
Marc e Alex Marquez nella storia: per la prima volta in MotoGP due fratelli sul tetto del mondo La stagione MotoGP 2025 non verrà solo ricordata per il ritorno di Marc Marquez sul trono dopo sei anni. I riflettori vanno anche su Alex, che, dopo il secondo - facebook.com Vai su Facebook
Alex Marquez vice campione del mondo dopo la Sprint in Malesia: "Un capolavoro". E svela la video call con Marc $SkyMotori $SkyMotoGP $MotoGP $MalaysianGP $AlexMarquez - X Vai su X
Motogp, Alex Marquez vince il Gp Malesia 2025: Bagnaia costretto al ritiro - Alex Marquez vince il Gp della Malesia 2025, ventesima prova del Mondiale di Motogp. Segnala lapresse.it
MotoGP: Alex Marquez vince il GP di Malesia. Ritiro per Pecco Bagnaia - Sul circuito di Sepang, il fratello di Marc Marquez domina. Riporta msn.com
MotoGp, vince Alex Marquez in Malesia. Bagnaia si ritira, quarto Morbidelli - Il pilota spagnolo del team Ducati Gresini ha preceduto sul traguardo i connazionali Pedro Acosta con la Ktm e Joan M ... Lo riporta corrieredellosport.it