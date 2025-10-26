Motogp Alex Marquez vince il Gp Malesia 2025 | Bagnaia costretto al ritiro

Lapresse.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alex Marquez vince il Gp della Malesia 2025, ventesima prova del Mondiale di Motogp. Il pilota spagnolo del team Ducati Gresin ha tagliato per primo il traguardo sul circuito di Sepang, davanti ai connazionali Pedro Acosta della Ktm e Joan Mir su Honda. Costretto al ritiro Francesco Bagnaia, che ieri aveva vinto la sprint race, a causa di un problema alla moto. Il pilota italiano della Ducati out a tre giri dalla fine quando si trovava in terza posizione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

motogp alex marquez vince il gp malesia 2025 bagnaia costretto al ritiro

© Lapresse.it - Motogp, Alex Marquez vince il Gp Malesia 2025: Bagnaia costretto al ritiro

Leggi anche questi approfondimenti

motogp alex marquez vinceMotogp, Alex Marquez vince il Gp Malesia 2025: Bagnaia costretto al ritiro - Alex Marquez vince il Gp della Malesia 2025, ventesima prova del Mondiale di Motogp. Segnala lapresse.it

motogp alex marquez vinceMotoGP: Alex Marquez vince il GP di Malesia. Ritiro per Pecco Bagnaia - Sul circuito di Sepang, il fratello di Marc Marquez domina. Riporta msn.com

motogp alex marquez vinceMotoGp, vince Alex Marquez in Malesia. Bagnaia si ritira, quarto Morbidelli - Il pilota spagnolo del team Ducati Gresini ha preceduto sul traguardo i connazionali Pedro Acosta con la Ktm e Joan M ... Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Motogp Alex Marquez Vince