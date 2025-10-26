MotoGp Alex Marquez trionfa in Malesia Bagnaia si ritira
(Adnkronos) – Alex Marquez trionfa nel Gp di Malesia, centra la terza vittoria nella MotoGp 2025 e blinda il secondo posto nel Motomondiale alle spalle del fratello Marc, già campione del mondo. Marquez, in sella alla Ducati Gresini, a Sepang domina la gara in 40'09''249. Sul podio tutto spagnolo, Marquez precede Pedro Acosta (Ktm) e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
