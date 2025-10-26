MotoGP Alex Marquez trionfa in Malesia Bagnaia fuori a tre giri dalla fine
Lo spagnolo della Ducati Gresini domina a Sepang e conquista il ventesimo GP stagionale. Sul podio Acosta e Mir, ritiro amaro per Bagnaia tradito da una foratura quando era terzo. Alex Marquez porta la Ducati Gresini sul gradino più alto del podio nel Gran Premio della Malesia, ventesima prova del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Sepang, il pilota spagnolo ha perso una posizione in partenza, ma già al secondo giro ha preso la testa della corsa, imponendo un ritmo insostenibile per tutti gli avversari. Alle sue spalle chiudono due connazionali: Pedro Acosta (Ktm), staccato di 2?676, e Joan Mir (Honda), terzo a +8?048. 🔗 Leggi su Sportface.it
