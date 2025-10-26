MotoGP Alex Marquez svetta nel warm-up di Sepang ma Bagnaia è vicino Bene Morbidelli e Bastianini
Alex Marquez ha messo a segno il miglior tempo nel warm-up del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Sepang i piloti hanno effettuato la sessione mattutina in condizioni ancora una volta impeccabili, con temperature più calde dei giorni scorsi. Il meteo parla già di 31° per quanto riguarda l’atmosfera e 43° in aumento sulla pista. Lo spagnolo del team Ducati Gresini ha messo a segno il miglior tempo in 1:58.979 chiudendo con 97 millesimi di vantaggio sul compagno di scuderia e connazionale Fermin Aldeguer, a caccia di riscatto dopo la penalità di ieri per colpa della pressione della gomma anteriore. 🔗 Leggi su Oasport.it
