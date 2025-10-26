Motocross pilota minorenne cade in gara In codice rosso a Firenze
L'incidente è avvenuto nel crossodromo Miravalle di Montevarchi in provincia di Arezzo durante l'ultima prova del campionato toscano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Motocross, pilota minorenne cade. In codice rosso a Firenze - L'incidente è avvenuto nel crossodromo Miravalle di Montevarchi in provincia di Arezzo durante una gara del campionato toscano ...
Incidente al crossodromo, grave pilota minorenne - E' successo al circuito di Miravalle di Montevarchi dove sono in corso i campionati toscani di motocross.
Cade in moto durante la gara. Grave un pilota di 43 anni - Grave incidente, ieri pomeriggio, all'autodromo di Marzaglia dove si stava disputando una gara della storica manifestazione Motoestate, edizione 2025.