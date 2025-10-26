Motociclismo terribile incidente | scene inguardabili! Tragedia sulla pista VIDEO

Mattinata di terrore nel paddock di Sepang, dove la Moto3 ha vissuto momenti drammatici prima ancora che la gara iniziasse. Durante il giro di allineamento, lo svizzero Noah Dettwiler e il neo campione del mondo José Antonio Rueda sono rimasti coinvolti in un violentissimo incidente. Il pilota del team Cip Green Power è stato sbalzato a terra dopo essere stato tamponato ad alta velocità e ha riportato ferite gravissime, mentre la gara è stata immediatamente sospesa con bandiera rossa. Dettwiler in ospedale, ha avuto diversi arresti cardiaci. L’incidente è avvenuto tra le curve 3 e 4, probabilmente a causa del rallentamento improvviso di Dettwiler per un problema tecnico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

