Moto3 Sepang | paura nel giro di allineamento per l’incidente Rueda–Dettwiler Gara rinviata e accorciata vince Furusato

Momenti di grande apprensione sul circuito di Sepang prima del via del GP di Malesia di Moto3: durante il giro di allineamento José Antonio Rueda e Noah Dettwiler sono rimasti coinvolti in un violento tamponamento. I soccorsi sono intervenuti immediatamente in pista e i due piloti sono stati trasportati in elicottero all’ospedale di Kuala Lumpur; dalle prime informazioni risultavano coscienti al momento dell’evacuazione. Cos’è successo. Nel sighting lap, Dettwiler procedeva lentamente sul lato sinistro della pista quando Rueda, raccolto dietro la carenatura, lo ha centrato con forza. L’impatto ha fatto scattare la bandiera rossa, imponendo un lungo stop per consentire le operazioni mediche e la bonifica del tracciato. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Moto3 Sepang: paura nel giro di allineamento per l’incidente Rueda–Dettwiler. Gara rinviata e accorciata, vince Furusato

