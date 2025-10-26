Davvero clamoroso, senza mezzi termini, quanto accaduto a Sepang. Nemmeno ha preso il via il Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025, che tutto è fermo in pista. Nel corso del giro di allineamento, ovvero quando i piloti lasciano i box per andare per la prima volta sullo schieramento di partenza, si è verificato un incidente davvero senza precedenti. Non solo, il responsabile è il fresco campione del mondo José Antonio Rueda. Lo spagnolo del team Red Bull ha compiuto un errore davvero clamoroso. Andando verso curva 4, infatti, ha tamponato Noah Dettwiler ad alta velocità distruggendo entrambe le moto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto3, rinviato il via della gara: clamoroso incidente nel giro di allineamento tra Rueda e Dettwiler!