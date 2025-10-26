Moto3 paura a Sepang | brutto incidente tra Rueda e Dettwiler piloti in ospedale con l' elicottero

Nel percorso verso la griglia lo spagnolo non ha notato il rallentamento dello svizzero e lo ha tamponato. Entrambi fuori pericolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Moto3, paura a Sepang: brutto incidente tra Rueda e Dettwiler, piloti in ospedale con l'elicottero

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tudor: “Non ho paura di essere esonerato. Yildiz come Del Piero? I paragoni sono delicati. Zhegrova? Quando spinge ha problemi”. Cosa ne pensate? ? “Esonero? Io ho paura zero, me la godo e cerco soluzioni per il bene dei miei giocatori e della J - facebook.com Vai su Facebook

Moto3, paura a Sepang: brutto incidente tra Rueda e Dettwiler, piloti in ospedale con l'elicottero - Nel percorso verso la griglia lo spagnolo non ha notato il rallentamento dello svizzero e lo ha tamponato. Come scrive msn.com

Incidente Rueda-Dettwiler prima della gara Moto3 in Malesia: piloti in ospedale - Brutto incidente prima della gara Moto3, durante il giro di allineamento: lo svizzero Dettwiler, che stava procedendo più lentamente del solito, è stato centrato in pieno da Rueda. Come scrive sport.sky.it

Malesia 2025, Gara: vittoria insapore per Furusato. Bruttissimo incidente tra Rueda e Dettwiler - Il giapponese si aggiudica il suo primo successo al termine di una gara condizionata dal bruttissimo incidente avvenuto tra Rueda e Dettwiler prima del via ... Da formulapassion.it