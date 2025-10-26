Moto3 Noah Dettwiler avrà bisogno di numerosi interventi chirurgici dopo l’incidente di Sepang
Il pilota elvetico Noah Dettwiler, rimasto coinvolto in un grave incidente a Sepang, nel corso del giro di formazione del GP della Malesia di Moto3, è ricoverato all’ ospedale di Kuala Lumpur, dove dovrà sottoporsi a numerosi interventi chirurgici. Lo spagnolo Josè Rueda, a sua volta coinvolto nell’incidente, accusa invece una frattura ad una mano e numerose contusioni. La nota stampa del CIP Green Power, team di Dettwiler: “ Questa mattina, durante il giro d’uscita a Sepang, il nostro pilota Noah Dettwiler è rimasto coinvolto in un serio incidente. È stato trasferito all’ospedale di Kuala Lumpur e avrà bisogno di interventi multipli “. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
$Moto3:MALASIA( $Sepang)- $NoahDetwiller(Sui-KTM)-Actualizacion-Traduccion: - X Vai su X
? Brutto incidente nel giro di allineamento tra José Antonio Rueda e Noah Dettwiler della gara della Moto3 in Malesia I due piloti sono coscienti e trasportati in ospedale con l’elicottero. Programma parzialmente cambiato con la MotoGP che resta alle 8:00 - facebook.com Vai su Facebook
Moto3, grave incidente in Malesia: il comunicato sulle condizioni di Dettwiler - Terribile incidente stamattina in Moto3, nel Gp della Malesia, dove, durante il giro di allineamento, il pilota spagnolo José Antonio Rueda, su Ktm, ha tamponato violentemente Noah Dettwiler, anche lu ... corrieredellosport.it scrive
Grave incidente in Moto3 a Sepang: il pilota 19enne Noah Dettwiler in terapia intensiva - (askanews) – Il paddock della Moto3 vive ore di grande apprensione per Noah Dettwiler, giovane pilota svizzero del Team CIP Green Power, rimasto coinvolto in un grave incidente durante i ... Scrive askanews.it
Moto3 | Noah Dettwiler trasferito all’ospedale di Kuala Lumpur, dovrà sottoporsi a vari interventi chirurgici - Il team CIP ha rilasciato aggiornamenti sulle condizioni del pilota svizzero, affidato alle cure dei medici della struttura malese ... Da p300.it