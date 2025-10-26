Moto3 incidente da brividi | Rueda centra Dettwiler piloti in ospedale in elicottero

Ildifforme.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brividi a fior di pelle e fiato sospeso per una scena che ha sconvolto tutti gli spettatori della gara di Moto3 del Gp della Malesia a Sepang. Attimi di paura durante il giro di formazione della gara dove lo spagnolo della KTM José Antonio Rueda, fresco campione del mondo di 19 anni, ha preso in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

moto3 incidente da brividi rueda centra dettwiler piloti in ospedale in elicottero

© Ildifforme.it - Moto3, incidente da brividi: Rueda centra Dettwiler, piloti in ospedale in elicottero

Altre letture consigliate

moto3 incidente brividi ruedaIncidente terrificante in Moto3 tra Rueda e Dettwiler, trasportati via in elicottero: come stanno - Grave incidente tra Rueda e Dettwiler prima della partenza della gara di Moto3: entrambi i piloti, trasportati in elicottero all’ospedale, erano coscienti ... Scrive fanpage.it

moto3 incidente brividi ruedaGrave incidente in Moto3, Josè Rueda tampona Noah Dettwiler: i piloti trasportati in ospedale - Durante il giro di allineamento, il neo campione del mondo ha tamponato il pilota elvetico. Da msn.com

moto3 incidente brividi ruedaRueda-Dettwiler, incidente shock in Moto3 prima della gara in Malesia: piloti in ospedale - Paura a Sepang nella gara della classe Moto3, il cui inizio è stato ritardato di quasi due ore dopo un grave incidente avvenuto nel giro di formazione: la moto dello spagnolo ha investito in pieno que ... Riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Moto3 Incidente Brividi Rueda