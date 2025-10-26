Moto3 incidente da brividi | Rueda centra Dettwiler piloti in ospedale in elicottero
Brividi a fior di pelle e fiato sospeso per una scena che ha sconvolto tutti gli spettatori della gara di Moto3 del Gp della Malesia a Sepang. Attimi di paura durante il giro di formazione della gara dove lo spagnolo della KTM José Antonio Rueda, fresco campione del mondo di 19 anni, ha preso in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
