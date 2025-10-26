Moto3 grave incidente a Sepang Rueda si scontra con Dettwiler durante giro di formazione | lo svizzero in terapia intensiva - video
Il padre di Dettwiler avrebbe dichiarato: “È presto per dichiararlo fuori pericolo. Hanno lottato per salvargli la vita. Ci sarebbero stati diversi arresti cardiaci e avrebbe anche perso molto sangue” Paura in pista durante il giro di formazione della gara di Moto3 del Gran Premio della Males. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
