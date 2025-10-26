Moto2 Jake Dixon fa suo il GP ‘accorciato’ di Sepang 5° Moreira e nuovo leader del Mondiale Arbolino e Vietti lontani
Un GP della Malesia per la classe Moto2 decisamente convulso e con cambi di scenari. La ventesima prova del campionato della cilindrata di mezzo è stata condizionata in primis dal mutamento del programma. L’incidente in Moto3 nel giro di schieramento tra lo svizzero Noah Dettwiler e lo spagnolo Josè Antonio Rueda ha costretto gli organizzatori a riorganizzare lo schedule, con il via della gara domenicale alle 09.30 italiane. Dopo due giri, poi, la bandiera rossa è andata in scena: la chiusura d’anteriore della Kalex Onlyfans American Racing Team di Joe Roberts, in uscita dall’ultima curva che immetteva sul rettilineo, ha portato alla sospensione della corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it
