Moto2 Jake Dixon fa suo il GP ‘accorciato’ di Sepang 5° Moreira e nuovo leader del Mondiale Arbolino e Vietti lontani

Oasport.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un GP della Malesia per la classe Moto2 decisamente convulso e con cambi di scenari. La ventesima prova del campionato della cilindrata di mezzo è stata condizionata in primis dal mutamento del programma. L’incidente in Moto3 nel giro di schieramento tra lo svizzero Noah Dettwiler e lo spagnolo Josè Antonio Rueda ha costretto gli organizzatori a riorganizzare lo schedule, con il via della gara domenicale alle 09.30 italiane. Dopo due giri, poi, la bandiera rossa è andata in scena: la chiusura d’anteriore della Kalex Onlyfans American Racing Team di Joe Roberts, in uscita dall’ultima curva che immetteva sul rettilineo, ha portato alla sospensione della corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

moto2 jake dixon fa suo il gp 8216accorciato8217 di sepang 5176 moreira e nuovo leader del mondiale arbolino e vietti lontani

© Oasport.it - Moto2, Jake Dixon fa suo il GP ‘accorciato’ di Sepang. 5° Moreira e nuovo leader del Mondiale. Arbolino e Vietti lontani

News recenti che potrebbero piacerti

moto2 jake dixon faGp Sepang: Dixon vince in Moto2, Moreira in testa al mondiale - Il britannico Jake Dixon ha vinto la gara della Moto2 nel Gp della Malesia, cominciata dopo quella della Moto Gp per il cambio di programma causato dall'incidente nella classe Moto3. Scrive sport.quotidiano.net

moto2 jake dixon faMoto2, equilibrio totale nella FP2 di Sepang. Dixon comanda, Vietti 6° mentre Moreira e Gonzalez si marcano - Jake Dixon ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Moto2 ... Segnala oasport.it

moto2 jake dixon faMoto2, Holgado in pole a Sepang con il record della pista. Gonzalez può allungare su Moreira - Daniel Holgado tira fuori dal cilindro un giro da paura e fa il vuoto a Sepang nelle qualifiche per il Gran Premio della Malesia 2025, ventesimo e ... Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Moto2 Jake Dixon Fa