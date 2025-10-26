Moto Gp Malesia | vittoria dominante di Alex Marquez secondo Acosta e terzo Mir Incidente choc in Moto3

Kuala Lumpur (Malesia) 26 ottobre 2025 - Aggressivo nei primi giri e un perfetto gestore del margine per tutto il resto della gara. Alex Marquez domina la gara del Gran Premio della Malesia, agevolato anche da uno sfortunato Francesco Bagnaia, il quale fora il posteriore nel momento in cui ci si aspettava un suo contrattacco. Podio tutto spagnolo con Pedro Acosta e Joan Mir a mettere KTM e Honda subito alle spalle della Ducati. Spaventoso incidente in Moto3 tra Jose Antonio Rueda e Noah Dettwiler durante il giro di schieramento, che ha rivoluzionato il programma del weekend. I due piloti sono stati trasportati in elicottero all'ospedale da Kuala Lumpur, dove però filtra, fortunatamente, ottimismo circa le condizioni dei due ragazzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Moto Gp Malesia: vittoria dominante di Alex Marquez, secondo Acosta e terzo Mir. Incidente choc in Moto3

