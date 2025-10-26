Moto Gp Malesia | Alex Marquez vince a Sepang Bagnaia fora e si ritira

Firenzepost.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domina e vince Alex Marquez nel Gran Premio della Malesia, ventesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

moto gp malesia alex marquez vince a sepang bagnaia fora e si ritira

© Firenzepost.it - Moto, Gp Malesia: Alex Marquez vince a Sepang, Bagnaia fora e si ritira

Leggi anche questi approfondimenti

moto gp malesia alexMotoGP in Malesia, vittoria di Alex Marquez su Ducati, ritirato Bagnaia per problemi alla moto - Alex Marquez su Ducati Gresini ha vinto il MotoGP in Malesia, terzultimo appuntamento della stagione consolidando così aritmeticamente il secondo posto nella classifica piloti dietro al fratello Marc. Riporta blitzquotidiano.it

moto gp malesia alexMotoGP in Malesia: Alex Marquez 1° nel Warm up, 3° Bagnaia, 12° Bezzecchi. Risultati - Alle spalle di Alex Marquez il compagno di squadra Aldeguer, 3° Bagnaia, vincitore della Sprint e in pole con la Ducati a S ... Lo riporta sport.sky.it

moto gp malesia alexMotoGP Malesia 2025. Trionfa Alex Marquez, Bagnaia si ritira quando era terzo - Bagnaia si affida a un media all'anteriore che, però, nel finale cala e poi si buca. Come scrive motorbox.com

Cerca Video su questo argomento: Moto Gp Malesia Alex