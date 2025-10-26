moto contro mezzo dei rifiuti grave 60enne

Un colpo di sonno, o forse una disattenzione. Sono al momento queste le cause più accreditate che avrebbero portato ieri di prima mattina un motociclista ora in prognosi riservata a tamponare violentemente un mezzo che si stava occupando della raccolta dei rifiuti. Scenario dello scontro la via Emilia, corsia nord. E’ la stessa che stavano percorrendo i due mezzi intorno alle 5.30. Entrambi avevano appena superato l’abitato di Osteria Grande, prossimi a raggiungere il ponte sul Quaderna e dunque a breve distanza dal confine con Ozzano dell’Emilia, quando la moto ha impattato violentemente il mezzo della raccolta dei rifiuti che lo precedeva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

