Paura a Sepang per un brutto incidente prima del via della Moto 3, gara d'apertura del Gran Gremio della Malesia, sullo stesso circuito in cui ad ottobre 2011 perse la vita Marco Simoncelli. I piloti coinvolti sono Noah Dettwiler e il campione del mondo José Antonio Rueda. Il pilota svizzero del team Cip Green Power procedeva lentamente nel rettilineo tra la terza e la quarta staccata, intento a controllare un possibile problema tecnico sulla sua Ktm. Angel Piqueras alle sue spalle e si è accorto del problema e ha segnalato il rallentamento. L'intoppo sfortunatamente non è stato notato dal connazionale Rueda: il pilota Red Bull Ajo, fresco iridato, ha tamponato ad altissima velocità Dettwiler. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Moto 3, pauroso incidente e moto distrutte a Sepang: ecco cosa è successo