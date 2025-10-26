Moto 3 incidente per Dettwiler e Rueda a Sepang | elicottero in pista e piloti in ospedale

Gravissimo incidente in Moto 3 oggi sul circuito di Sepang, durante il Gran premio della Malesia. Lo schianto ha visti coinvolti Noah Dettwiler e Antonio Rueda, col primo che ora si trova in ospedale in gravi condizioni. Dettwiler travolto da Rueda: le condizioni del pilota. L’incidente si è verificato domenica mattina 26 ottobre durante il giro di formazione di Moto3. Il pilota svizzero di 20 anni, che procedeva a bassa velocità per un problema tecnico alla moto, è stato centrato in pieno dallo spagnolo che se l’è cavata con una frattura a una mano. Da subito le condizioni del 20enne di Basilea sono parse gravi: in pista è atterrato l’elicottero per portare Dettwiler in ospedale il prima possibile. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Moto 3, incidente per Dettwiler e Rueda a Sepang: elicottero in pista e piloti in ospedale

