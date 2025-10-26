Mosca testato nuovo missile Burevestnik a capacità nucleare
La Russia ha testato il Burevestnik, un nuovo missile da crociera a capacità nucleare in grado di eludere i sistemi di difesa esistenti. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in alcune dichiarazioni rilasciate oggi. Putin, vestito con una divisa mimetica, è stato visto incontrare alti ufficiali dell'esercito russo, secondo un video diffuso dal Cremlino. Il filmato mostra il generale Valery Gerasimov, capo di Stato Maggiore russo, che riferisce al leader russo che il Burevestnik, in un test martedì, aveva percorso 14.000 chilometri. Gerasimov ha detto che il Burevestnik, o Storm Petrel in russo, ha trascorso 15 ore in volo, aggiungendo che "questo non è il limite". 🔗 Leggi su Iltempo.it
