Mosca testa il missile a propulsione nucleare Burevestnik Putin | Arma senza eguali

La Russia accelera sul fronte ucraino. Nelle ultime ore, il Capo di Stato Maggiore Valery Gerasimov ha comunicato a Vladimir Putin l’accerchiamento delle truppe di Kiev a Krasnoarmeysk, Dimitrov e Kupyansk, oltre alla conquista del 70% di Vovchansk. Contestualmente, Mosca ha confermato il successo del test del missile a propulsione nucleare Burevestnik, in volo per 15 ore su 14mila chilometri, definito da Putin “senza eguali al mondo”. Kiev, intanto, subisce nuovi bombardamenti con vittime nella capitale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mosca testa il missile a propulsione nucleare Burevestnik. Putin: "Arma senza eguali"

