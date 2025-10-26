Mosca stringe il cerchio su Kupyansk | Trattiamo la resa ucraina
Le parole di Valerij Gerasimov segnano una nuova, pesante svolta sul fronte orientale. “Le forze russe hanno circondato Kupyansk, nella regione di Kharkiv, e le truppe d’assalto stanno assumendo il controllo dei passaggi militari ucraini sul fiume Oskil ”, ha dichiarato il capo di Stato maggiore. L’annuncio è arrivato mentre Vladimir Putin si trovava in una base del comando militare dell’“operazione speciale in Ucraina”, dove ha disposto di “adottare misure per garantire la resa delle truppe ucraine e ridurre al minimo la perdita di vite umane”. L’intervento diretto del presidente russo al fronte conferma l’importanza strategica dell’area: Kupyansk è una città chiave dell’oblast di Kharkiv, lungo una linea che divide il controllo russo da quello ucraino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
