Mosca | riesce test nuovo razzo nucleare

15.05 E' stato testato con successo il nuovo missile balistico intercontinentale "9M730 Burevestnik", a propulsione nucleare con una gittata operativa illimitata. Lo afferma la Russia, presentando rapporti ufficiali. "Ha coperto la distanza di 14mila chilometri in 15 ore", ha annunciato il capo di Stato maggiore russo Valerij Gerasimov. "Il test è avvenuto il 21 ottobre. Per il presidente Vladimir Putin il missile non ha eguali al mondo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

