Mosca annuncia il successo del test del nuovo missile nucleare Putin | Senza eguali nel mondo

Dayitalianews.com | 26 ott 2025

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Burevestnik: un missile senza confronti secondo Putin. Mosca ha reso noto di aver completato con successo il test del missile balistico intercontinentale 9M730 Burevestnik, dotato di propulsione nucleare. Secondo quanto dichiarato dal capo di Stato maggiore russo Valerij Gerasimov, il missile avrebbe percorso 14.000 chilometri in 15 ore. Il test si sarebbe svolto il 21 ottobre. Putin: tecnologia senza rivali. Il presidente Vladimir Putin ha definito il Burevestnik un’arma “senza eguali nel mondo”, sottolineando l’importanza strategica del nuovo missile per la difesa nazionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Mosca annuncia il successo del test del nuovo missile nucleare. Putin: “Senza eguali nel mondo”

