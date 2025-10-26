Mosca | accerchiata la città di Kupyansk

Servizitelevideo.rai.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

9.50 "Le forze armate russe hanno circondato Kupyansk, nella regione di Kharkiv, in Ucraina. Le truppe d'assalto hanno assunto il controllo dei passaggi militari ucraini sul fiume Oskol, da sud e da ovest". Lo ha annunciato il capo di Stato maggiore russo Valerij Gerasimov. Fino a 5.000 militari delle Forze armate ucraine sono accerchiati e 5.500 anche nel settore di Krasnoarmeyskaya, secondo quanto dichiarato dal portavoce del presidente, Dmitry Peskov. Il presidente russo Putin ha disposto misure per la resa degli ucraini. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

