Mosaico di Porta Adriana l' artista | Un' opera punk destinata alla comunità Se la città vuole tenerla ne sarò felice
L'arte invade la città con la sua bellezza e crea grandi emozioni. A destare particolare entusiasmo, negli ultimi giorni, è stata in particolare un'opera, “Il Pavimento” di Nicola Montalbini. Ideato per Porta Adriana, questo grande mosaico ha subito catturato l'attenzione di tantissimi ravennati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Avete visto il mosaico sotto Porta Adriana? È una meraviglia che racconta Ravenna come poche altre opere sanno fare. E noi chiediamo una cosa semplice: che resti per sempre! ? “Il Pavimento è un dono alla città — conclude Verlicchi — lasciamolo dove - facebook.com Vai su Facebook
Grande successo per il tappeto in mosaico a Porta Adriana, Viva Ravenna: “Mantenerlo e valorizzarlo” - X Vai su X
“Il Pavimento” musivo di Porta Adriana è già diventato un luogo cult. L’artista Montalbini: “Mi commuove vedere che tanti ravennati lo sentono come una cosa loro” foto - Tutti amano “Il Pavimento" musivo di Porta Adriana, l’opera site specific progetto ideato e realizzato dall’artista ravennate Nicola Montalbini ... Secondo ravennanotizie.it
Porta Adriana ha un nuovo Pavimento in mosaico: l’opera di Montalbini per la Biennale - dell'installazione dell'artista Nicola Montalbini, che in ... Lo riporta ravennaedintorni.it
Al CISIM di Lido Adriano e all’Edicola di Porta Adriana le nuove tappe di Synapse per la Biennale del Mosaico - Prosegue il percorso di Synapse, mostra diffusa a cura di Pietro Marini nell’ambito della IX Biennale del Mosaico Contemporaneo di Ravenna, che mette in ... Come scrive ravennanotizie.it