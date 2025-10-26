Mosaico di Porta Adriana l' artista | Un' opera punk destinata alla comunità Se la città vuole tenerla ne sarò felice

Ravennatoday.it | 26 ott 2025

L'arte invade la città con la sua bellezza e crea grandi emozioni. A destare particolare entusiasmo, negli ultimi giorni, è stata in particolare un'opera, “Il Pavimento” di Nicola Montalbini. Ideato per Porta Adriana, questo grande mosaico ha subito catturato l'attenzione di tantissimi ravennati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

