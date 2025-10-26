Morto a 97 anni il giornalista sportivo Raffaello Paloscia | camera ardente in Regione

FIRENZE – Il mondo del giornalismo sportivo è in lutto per la scomparsa di Raffaello Paloscia, storica firma e maestro del settore, morto all’età di 97 anni. La notizia ha suscitato profondo cordoglio in Toscana, dove Paloscia ha lasciato un segno indelebile, in particolare nella cronaca delle vicende della Fiorentina. La camera ardente sarà allestita nella sede della presidenza della giunta regionale. Dalle 15 alle 19 di oggi (26 ottobre) e dalle 9 alle 13 di domani, nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo 10 a Firenze, sarà possibile porgere l’ultimo saluto al celebre giornalista sportivo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

