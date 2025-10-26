Morte di Raffaello Paloscia | esposizione in Sala Pegaso della Regione Toscana Lunedì i funerali

FIRENZE – L’Associazione Stampa Toscana e Ussi Toscana, d’intesa con la famiglia, informano che Raffaello Paloscia, decano dei giornalisti sportivi e mito del giornalismo, scomparso ieri a 97 anni, sarà esposto oggi, 26 ottobre 2025, dalle 15 alle 19, nella Sala Pegaso di Palazzo Sacrati Strozzi, sede della presidenza della Regione Toscana. L’esposizione continuerà domattina, . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Morte di Raffaello Paloscia: esposizione in Sala Pegaso della Regione Toscana. Lunedì i funerali

