Morte Beatrice Bellucci | ‘Nessuna gara mio figlio è stato tamponato’ il papà della vittima | ‘Voglio giustizia’

Le versioni di due papà dopo la tragedia sulla Colombo a Roma. Beatrice Bellucci, 20 anni, è morta nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 ottobre in via Cristoforo Colombo, all’altezza di Piazza dei Navigatori. La sua Mini Cooper è stata centrata da una BMW Serie 1 con a bordo due ragazzi di 22 anni. Oggi, mentre la Procura di Roma indaga per omicidio stradale, parlano entrambi i padri: da una parte il dolore assoluto, dall’altra la difesa del figlio ricoverato in prognosi riservata. Che cosa è accaduto sulla Colombo?. Secondo la ricostruzione della Polizia Locale di Roma Capitale – X Gruppo Mare – la Mini su cui viaggiava Beatrice Bellucci è stata colpita frontalmente dalla BMW. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Morte Beatrice Bellucci: ‘Nessuna gara, mio figlio è stato tamponato’, il papà della vittima: ‘Voglio giustizia’

