Morte Beatrice Bellucci il padre | Con le corse clandestine non c' entra ; attesi referti test tossicologici sui due 22enni a bordo della Bmw

26 ott 2025

Proseguono le indagini della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli agenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza lungo tutto il tratto di via Cristoforo Colombo, sia nel punto dell’impatto che nei chilometri precedenti e successivi allo schianto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Morte Beatrice Bellucci, il padre: "Con le corse clandestine non c'entra"; attesi referti test tossicologici sui due 22enni a bordo della Bmw

