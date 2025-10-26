Morte Beatrice Bellucci il padre | Con le corse clandestine non c' entra ; attesi referti test tossicologici sui due 22enni a bordo della Bmw
Proseguono le indagini della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli agenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza lungo tutto il tratto di via Cristoforo Colombo, sia nel punto dell’impatto che nei chilometri precedenti e successivi allo schianto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Incidente mortale a #Roma Una BMW fuori controllo ha colpito la Mini con la bordo la 20enne Beatrice Bellucci, causando la sua morte. Le #indagini si concentrano su una presunta #gara tra auto - facebook.com Vai su Facebook
La morte di Beatrice Bellucci: il dolore del papà e la caccia alle auto in fuga - La morte di Beatrice Bellucci: incidente sulla Colombo causato da una presunta corsa clandestina e il pericolo per i giovani automobilisti innocenti. notizie.it scrive
Beatrice Bellucci's death: her father's grief and the hunt for getaway cars - La morte di Beatrice Bellucci: incidente sulla Colombo causato da una presunta corsa clandestina e il pericolo per i giovani automobilisti innocenti. Lo riporta notizie.it
Incidente Colombo, ipotesi omicidio stradale. L'assessore alla mobilità: «Presto nuovi velox e vista red» - Possibile svolta dietro la morte di Beatrice Bellucci, la giovane 20enne scomparsa nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 ottobre in un incidente sulla Cristoforo Colombo con gli ... Si legge su ilmessaggero.it