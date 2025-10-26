Morta June Lockhart la mamma star di ‘Lassie’ aveva 100 anni

(Adnkronos) – E' stata un'attrice simbolo della televisione americana del dopoguerra, conosciuta dal grande pubblico per il ruolo di Ruth Martin, la mamma di Timmy nella serie cult "Lassie", e per aver interpretato la dottoressa Maureen Robinson nella serie fantascientifica "Lost in Space": l'attrice June Lockhart è morta all'età di 100 anni nella sua casa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

