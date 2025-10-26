Morta June Lockhart la mamma d’America di Lassie e Lost in Space aveva 100 anni
È morta June Lockhart, la “mamma d’America” di Lassie e Lost in Space aveva 100 anni. L’attrice si è spenta giovedì 23 ottobre nella sua casa di Santa Monica, per cause naturali. Accanto a lei, le sue due eredi: la figlia June Elizabeth e la nipote Christianna. I funerali si terranno in forma privata. Oltre alla figlia June Elizabeth, June Lockhart lascia anche la figlia Anne Lockhart, anche lei attrice. 🔗 Leggi su Fanpage.it
