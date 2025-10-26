Moris Carrozzieri | Io ho sbagliato e pagato ma chi truccava le partite oggi è ancora nel calcio

Dagli esordi ai sogni infranti per la squalifica, Moris Carrozzieri ripercorre la sua carriera tra rimpianti e nuove sfide. L’ex difensore parla a Fanpage.it a cuore aperto: “Sono uno che ha sbagliato ma non si è mai arreso. Ho danneggiato solo me stesso e mi hanno punito per immagine". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Moris Carrozzieri: “Io ho sbagliato e pagato, ma chi truccava le partite oggi è ancora nel calcio” - Dagli esordi ai sogni infranti per la squalifica, Moris Carrozzieri ripercorre la sua carriera tra rimpianti e nuove sfide ... Da fanpage.it