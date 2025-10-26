Moreirense-Porto lunedì 27 ottobre 2025 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici Posticipo con gol di entrambe?
Prima o poi il momento doveva arrivare: il Porto è incappato nella prima sconfitta stagionale, nella trasferta europea col Nottingham Forest. Non ci sono da fare particolari drammi per i Dragoni, che possono tranquillamente arrivare nelle migliori 8 in Europa League e soprattutto devono continuare a concentrarsi sul campionato, dove comandano a punteggio pieno: la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
