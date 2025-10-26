Morbido e caldo il pile è nato nel cuore di Busto | Marco Crosta cent’anni di eccellenza tessile
Busto Arsizio (Varese), 26 ottobre 2025 – Un secolo d’impresa per una realtà locale diventata un punto di riferimento globale nel comparto dei macchinari per il finissaggio tessile: la fase conclusiva del ciclo produttivo dei tessuti, anche chiamata dagli operatori “nobilitazione”, per l’alto valore aggregato che porta al tessuto. A festeggiare è la Mario Crosta Srl, impresa con sede a Busto Arsizio, che ha spento 100 candeline con un evento a cui hanno partecipato circa 200 persone, tra cui il sindaco Emanuele Antonelli. L’impresa bustocca produce macchine destinate ai settori dell’abbigliamento e dell’arredo, che danno il tocco finale, la sensazione al tatto, l’identità ad una stoffa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
