Monza basta un tempo Bianco vola | è secondo

di Matteo Baconcini MONZA Continua il momento d’oro del Monza, che all’U-Power Stadium supera la Reggiana per 3-1 e centra la terza vittoria consecutiva, candidandosi tra le principali antagoniste del Modena nella corsa ai vertici della Serie B. Una partita vibrante, di grande intensità e spettacolo, con un primo tempo ricco di emozioni e colpi di scena. La squadra di Bianco entra in campo con l’atteggiamento giusto e sblocca la gara dopo appena due minuti: errore in disimpegno della difesa granata, con Rover che rilancia addosso a Mendicino, la palla carambola su Dany Mota, che non perdona e firma l’1-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

