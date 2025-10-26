Montevarchi | cade al crossodromo minorenne in gravi condizioni
Incidente in moto nella tarda mattinata di oggi, 26 ottobre 2025, al circuito internazionale Miravalle di Montevarchi (Arezzo), dove si stava disputando l'ultima prova del campionato toscano di motocross L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
